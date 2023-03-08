Американская разведка признала Россию внушительным вызовом для США

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Россия останется внушительным вызовом для США на ближайшие десять лет. Об этом в среду, 8 марта, сообщается в докладе Разведывательного сообщества США.

— Москва будет оставаться внушительным и менее предсказуемым вызовом Соединенным Штатам в ключевых сферах в следующие 10 лет, тем не менее будет сталкиваться со спектром ограничительных факторов, — говорится в докладе.

По данным американской разведки, Россия может использовать ЧВК «Вагнер» на Ближнем Востоке и в других странах для подрыва авторитета в США. Параллельно с этим подчеркивается, что Москва не стремится к конфронтации с Североатлантическим альянсом, но такой риск сохраняется, отмечается в документе.

Помимо этого, в посольстве США в РФ заявили, что в отношениях между Соединенными Штатами и Россией наступил поворотный момент. Такое заявление было сделано в ответ на назначение Линн Трейси на пост американского посла в Москве.

По словам обозревателя Wall Street Journal Майкла Гордона, США не готовы к конфликту с Россией и Китаем. Журналист утверждает, что соперничество со сверхдержавами Вашингтон начал пять лет назад, однако сегодня он не готов к подобным вызовам.