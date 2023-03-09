Сергей Собянин: За 15 лет работы санитарная авиация Москвы спасла почти семь тысяч человек

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Санитарная авиация города спасла почти 7 тысяч человек за 15 лет работы. Об этом в четверг, 9 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В этом году санитарная авиация Москвы отмечает свой юбилей. Поздравляю всех ее сотрудников! Спасибо за ваш труд, профессионализм и спасенные жизни, — сказал глава города.

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Он также добавил, что в мегаполисе подобная служба незаменима. На борту воздушного судна всегда находятся два пилота авиацентра, врач и фельдшер столичного Центра медицины катастроф.

Основной задачей экипажа является оперативное оказание медицинской помощи и эвакуация пострадавших в больницу. В среднем вертолет долетает с места дежурства в заданную точку за 10–15 минут, написал Собянин в Telegram-канале.

Для работы в санавиации пилотам и врачам нужно быть физически готовыми. Кроме того, сотрудники должны пройти обучение для получения соответствующего допуска.

Центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского начал прием первых пациентов. По словам Собянина, подобные центры оказывают экстренную помощь по новому стандарту в кратчайшие сроки. На крыше нового корпуса обустроена вертолетная площадка.