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«Шутка вышла из-под контроля»: инцидент с Птахой в Донбассе оказался постановкой

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Шутка вышла из-под контроля»: инцидент с Птахой в Донбассе оказался постановкой
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский рэп-исполнитель Давид Нуриев, более известный под псевдонимом Птаха, вышел на связь: с ним все в порядке. Об этом в четверг, 9 марта, сообщила пиар-директор артиста Марина Евстифеева.

Она призналась, что Птаха вместе с музыкантом Андреем 3022 решили «потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля», передает Telegram-канал RT.

Накануне стало известно, что Птаха попал под украинский обстрел на территории Донецкой народной республики, куда приехал с концертом.

После сообщений об обстреле, который произошел примерно в 19:20 по московскому времени, связь с рэпером прервалась. Позже сообщалось, что Птаха не пострадал и уже отправился домой в Москву.

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