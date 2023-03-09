Стали известны подробности о самом старинном на Земле алмазе, найденном в Якутии

Алмазная трубка Удачная в Республике Саха / Фото: Николай Малышев / ТАСС

8 марта сибирские ученые обнаружили на территории Якутии самый старинный на Земле алмаз — его возраст, по данным исследований, составляет 3,6 миллиарда лет. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Уникальный минерал обнаружили в породах кимберлитовой трубки Удачная — одного из самых крупных месторождения алмазов в России. Размеры находки небольшие — всего 0,3 миллиметра.

— Согласно полученным нами результатам алмаз захватил растущий минерал оливин при температуре более 1400 градусов и давлении более 5,5 гектопаскаля. Это соответствует глубинам около 180 километров, — рассказал научный руководитель Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН Николай Похиленко.

Процесс «захвата» алмаза другим минералом ученый сравнивает с тем, как образуется и нарастает лед на водоеме.

По словам Николая Похиленко, находка подтвердила предположения о времени появления самых первых алмазов на Земле — порядка 3,6 миллиарда лет назад.

— Ранее выдвигались гипотезы, что в Якутии могут быть найдены самые древние в мире алмазы, — поделилась с «Вечеркой» доктор биологических наук Екатерина Жбанова. — Этот суровый край чрезвычайно богат полезными ископаемыми.

Эксперт поясняет, что в ту эпоху, когда алмаз образовался, среда, диапазон температур, давления были совершенно другими, как и глубина залегания минерала.

— Россия может гордиться этой находкой, — констатирует Екатерина Жбанова. — В Якутии добывают больше алмазов, чем во всем мире! Кроме того, там выявлено более 80 процентов всех находок мамонтов.

Жбанова отмечает, что местные жители любят рассказывать легенду: когда Бог летел над миром с полезными ископаемыми, он разбрасывал их.

В одном месте — нефть, в другом — уголь, в третьем — что-то еще. А когда Бог пролетал над Якутией, у него замерзли руки, и из них вниз высыпалось все, что осталось. Поэтому эта земля так богата драгоценностями.

— Легенда легендой, но находки действительно порой поражают своей уникальностью, и данный алмаз — тому подтверждение, — продолжает Екатерина Жбанова. — Якутия еще будет удивлять, и скоро, вероятно, будут найдены новые уникальные алмазы.

Эксперт добавила, что на сегодняшний день ученые активно проводят исследования алмазов, найденных в трубке Удачная. Теперь дело за новыми открытиями!