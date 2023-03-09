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Дельтаплан рухнул на крышу частного дома в Звенигороде

Евгений Жуков
Происшествия
Дельтаплан рухнул на крышу частного дома в Звенигороде
Фото: Pixabay
Московская область, Одинцовский городской округ, Звенигород, микрорайон Река-Река Карта всех событий

В подмосковном Звенигороде дельтаплан рухнул на крышу частного жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 9 марта.

По данным собеседника «ВМ», в летательном аппарате находилось два человека. Дом в результате инцидента повреждений не получил, однако в итоге пострадал один человек.

В настоящее время на месте происшествия работают профильные специалисты. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением дельтаплана, передает Telegram-канал ведомства.

В октябре прошлого года произошла похожая ситуация в Республике Адыгея.Тогда дельтаплан, на котором были двое человек, рухнул. Из-за полученных травм люди скончались на месте.

Основную причину аварии связывали с деформацией крыла летательного аппарата. При падении мотодельтаплана произошло возгорание. В качестве погибших числились 48-летний пилот и его пассажирка — 43-летняя ростовчанка.

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