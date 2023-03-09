Пентагон: Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия якобы пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, в том числе по ракетам и средствам противовоздушной обороны.

— Мы особенно озабочены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией... За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось, — сказал чиновник.

Он отметил, что такое сотрудничество включает применение беспилотных летательных аппаратов иранского производства в спецоперации на Украине. Усиление партнерских связей между государствами «представляет серьезные вызовы для данного региона», добавил глава оборонного ведомства.

По мнению Остина, Иран «получает важный боевой опыт» на Украине, который якобы будет передан подконтрольным стране силам на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 6 марта провел телефонный разговор с лидером Ирана Ибрахимом Раиси. Главы двух стран обсудили вопросы двустороннего взаимодействия между государствами. Разговор включил в себя тему реализации совместных инфраструктурных проектов.