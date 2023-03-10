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Сотрудники СК прибыли в школу, в которой подросток получил черепно-мозговую травму

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники СК прибыли в школу, в которой подросток получил черепно-мозговую травму
Фото: СК РФ
Москва, Новокосинская улица, 13А Карта всех событий

Сотрудники Следственного комитета прибыли в корпус «Школы Новокосино», где 16-летнему ученику в драке нанесли черепно-мозговую травму. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 10 марта.

По ее словам, следователи опрашивают директора, учителей и очевидцев произошедшего. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Ее ход и результаты контролирует столичная прокуратура.

Драка, о которой идет речь, произошла в доме № 13а по Новокосинской улице в четверг, 9 марта. В результате конфликта одного из учеников госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Инцидент попал на видео, которое снял один из школьников.

Известно, что конфликт был не спонтанным: нападавший давно угрожал пострадавшему.

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