Сотрудники СК прибыли в школу, в которой подросток получил черепно-мозговую травму
Сотрудники Следственного комитета прибыли в корпус «Школы Новокосино», где 16-летнему ученику в драке нанесли черепно-мозговую травму. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 10 марта.
По ее словам, следователи опрашивают директора, учителей и очевидцев произошедшего. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Ее ход и результаты контролирует столичная прокуратура.
Драка, о которой идет речь, произошла в доме № 13а по Новокосинской улице в четверг, 9 марта. В результате конфликта одного из учеников госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Инцидент попал на видео, которое снял один из школьников.
Известно, что конфликт был не спонтанным: нападавший давно угрожал пострадавшему.