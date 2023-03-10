Первый в 2023 году тур Бизнес-лиги по тэг-регби состоится в Москве

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Москва, Ленинградский проспект, 39с1 Карта всех событий

18 марта в столичном крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА состоится первый в 2023 году тур Бизнес-лиги по тэг-регби. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.

В соревнованиях примут участие команды Управления федеральной антимонопольной службы, департамента городского имущества, департамента СМИ и рекламы, а также департамента культурного наследия. Все они являются традиционными участниками Бизнес-лиги.

По регламенту турнира в заявке каждой команды должно быть от 8 до 12 человек, в том числе минимум две девушки. На поле одновременно могут находиться не более шести игроков.

Тэг-регби является бесконтактным видом спорта. Для остановки игрока не нужно совершать захват или блокировку, достаточно лишь сорвать ленту с пояса соперника.

Для посетителей матчей Бизнес-лиги доступны разнообразные конкурсы и активности. Занятия для себя смогут найти как взрослые, так и дети.

Соревнования пройдут в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА по адресу Ленинградский проспект, дом 39, строение 1. Первые матчи начнутся в 11:00.