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Несколько школьников отравились антисептиком в кулере с водой в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Несколько школьников отравились антисептиком в кулере с водой в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Большой Казённый переулок, 9 Карта всех событий

По факту массового отравления несовершеннолетних в центре Москвы организована проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 10 марта.

По данным следствия, 10 марта во время занятий в одной из школ в центре Москвы ученики почувствовали недомогание, после питья воды из кулера и обратились за помощью.

— Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по данному факту проводится доследственная проверка. Несовершеннолетние доставлены в одну из городских больниц для обследования и оказания необходимой медицинской помощи, — рассказала Иванова.

Следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В свою очередь в пресс-службе столичной прокуратуры «ВМ» заявили, что проверка находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Еще один случай отравления произошел в столичной школе днем ранее. Ребенок выпил йогурт и опьянел. У ученика нарушилась моторика, а из носа пошла кровь. Пострадавшего госпитализировали.

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