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Приметы и советы

Мужчина, который убил отца и спрятал тело в диван, арестован

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, который убил отца и спрятал тело в диван, арестован
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, улица Говорова Карта всех событий

По подозрению в убийстве мужчины, тело которого нашли в диване его квартиры на западе столицы, задержаны сын погибшего и его возлюбленная. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 10 марта.

По версии следствия, мужчина 1995 года рождения и его сожительница 1993 года рождения убили мужчину и спрятали его тело в диван. После этого пара похитила с банковских счетов погибшего более миллиона рублей.

Мужчина, который убил отца и спрятал тело в диван, арестован Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и «Похищение у гражданина паспорта».

Фигурантов заключили под стражу. Они пробудут в СИЗО до 7 мая 2023 года.

Преступление, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на улице Говорова. Правоохранители нашли спрятанное тело хозяина жилища в складном диване во вторник, 7 марта.

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