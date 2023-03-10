Неизвестный захватил заложников в аптеке на юге Германии

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В немецком городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг полиция в настоящее время проводит масштабную спецоперацию по освобождению заложников, которых неизвестный держит в местной аптеке. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию города.

— На данный момент события преступления продолжаются, — говорится в сообщении.

Сотрудники силовых ведомств продолжают прибывать к месту преступления — аптеке, в которой, по предварительным данным, удерживаются заложники, передает РИА Новости.

Накануне в Германии произошла стрельба в центре «Свидетелей Иеговы»* в Гамбурге, в результате которой погибли шесть человек.

Еще 24 человека были ранены, семеро из них оказались в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что неизвестный злоумышленник покончил с собой.

* «Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная в России.