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Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Фото: Администрация президента РФ

В настоящее время западные страны очень близки к тому, чтобы всерьез приступить к обсуждению перспективы отправки войск союзников на Украину. Об этом в пятницу, 10 марта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

— Я должен сказать, что... мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны — ведь речь шла о Луганске и Донецке — получилась мировая война. Вероятность этого растет со дня на день, — сказал он.

Политик считает, что власти стран Запада болеют «военной лихорадкой» и занимаются отправкой все более опасного оружия ВСУ, поскольку на повестке дня уже стоит отправка истребителей на Украину. Раньше данная тема считалась у Запада табуированной, цитирует Орбана портал Privatbankar.

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер послал матом Виктора Орбана за поддержку России. По его словам, Евросоюз един в оказании помощи Киеву, только Венгрия «стоит в стороне». Почему Венгрия выступает против антироссийских санкций и не поддерживает Украину — в материале «Вечерней Москвы».

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