Ефимов: Инвесторы займутся комплексным развитием неэффективно используемой территории в Коптеве

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Москва, улица Новая Ипатовка, вл23А Карта всех событий

Городские власти заключили с правообладателями земельных участков договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории на улице Новая Ипатовка, владение 23а. Об этом в субботу, 11 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Договор с инвесторами заключен на пять лет, это уже 11-е подобное соглашение по программе комплексного развития территорий, — сказал представитель мэрии.

Инвесторы построят в районе Коптево общественно-деловую, социальную и жилую недвижимость. В реорганизацию территории будет вложено свыше 11 миллиардов рублей, а после реализации проекта в бюджет города будет ежегодно поступать около 525 миллионов рублей.

В рамках редевелопмента на территории площадью 5,2 гектара планируется построить около 117 тысяч «квадратов» недвижимости, среди которых заявлены нежилые объекты различного направления. Благодаря реализации данной инициативы в городе появятся дополнительные 1,5 тысячи рабочих мест.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что в ходе редевелопмента участка на улице Новая Ипатовка в течение пяти лет планируется построить около 67 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, из которых 6,7 тысячи — в рамках программы реновации.

В рамках реорганизации пяти проектов в Северном административном округе планируется построить свыше 1,2 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости. Инвесторы в Дмитровском районе в данный момент проводят комплексное развитие двух площадок бывшей промзоны «Коровино», в Войковском и Головинском районе — участков бывших промзон «Братцево» и «Авиамоторная».