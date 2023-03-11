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Участники «Московского долголетия» снялись в мюзикле к пятилетию проекта

Евгений Жуков
Город
Участники «Московского долголетия» снялись в мюзикле к пятилетию проекта
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В социальных сетях проекта «Московское долголетие» появился полнометражный мюзикл «Миссия Долголетие», который сняли в честь пятилетия программы. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фильм рассказывает истории обычных жителей столицы старшего поколения, изменивших свою жизнь. Посмотреть картину можно на страницах проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также на платформе Rutube.

По словам заместителя главы столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, данный мюзикл является вторым полнометражным фильмом о проекте «Московское долголетие» и его участниках.

Главные роли в нем исполнили не профессиональные актеры, а горожане старшего поколения. Участники проекта на своем примере доказали, что «цифры в паспорте ничего не значат на пути к мечте», передает официальный сайт мэра Москвы.

По словам руководителя сети центров «Московского долголетия» Елены Громовой, с конца 2022 года количество ежедневных посещений пространств проекта выросло на 40 процентов. Москвичи старшего поколения здесь могут найти занятия по душе, среди которых танцы, кулинария, рукоделие, языки, живопись.

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