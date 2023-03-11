Будущие участники «Диктанта Победы» узнали о Битве за Кавказ

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 10 марта в рамках «Открытого лектория», который проводился для подготовки к «Диктанту Победы», прошла лекция о Битве за Кавказ. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 11 марта.

По словам историка, заведующего научно-методическим отделом Музея Победы Андрея Горбунова, гитлеровская операция по захвату Кавказа называлась «Эдельвейс». В ее рамках нацистские подразделения планировали окружить советские войска с запада и востока. Несмотря на это, военные Северо-Кавказского и Закавказского фронтов отстояли регион.

На мероприятии присутствовали школьники, студенты, люди среднего и старшего возраста, интересующиеся историей России. Лекции для подготовки к участию в «Диктанте Победы» будут еженедельно проходить в Музее Победы до конца апреля. Вход для участников лектория бесплатный по предварительной записи.

Накануне в Музее Победы наградили победителей международной патриотической акции «Диктант Победы-2022» из Московской области. Награды были вручены 45 финалистам акции. Всего же в 2022 году в столичном регионе победителями стали 60 человек.