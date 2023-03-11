Массовая эвакуация людей произошла на северо-востоке Москвы из-за возгорания в здании

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, улица Академика Королёва, 13 Карта всех событий

На северо-востоке столицы произошла массовая эвакуация людей из-за возгорания в административном здании. Об этом в субботу, 11 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел по адресу улица Академика Королева, дом № 13. В настоящее время фиксируется возгорание на первом этаже постройки. На место происшествия выехали профильные специалисты.

Накануне пожар произошел на седьмом этаже в квартире жилого дома на улице Малой Калитниковской. В огне погиб мужчина. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. После тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения.