Правоохранители задержали в Москве преступника, разыскиваемого Интерполом за убийство

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Уроженец Азербайджана, разыскиваемый по каналам Интерпола по подозрению в умышленном убийстве на Украине и незаконном хранении оружия в РФ, задержан в Москве. Об этом в субботу, 11 марта, сообщают правоохранительные органы.

— Автоинспекторы на посту ДПС на МКАД потребовали водителя автомобиля остановиться для проверки документов, но он проигнорировал законные требования полицейских и продолжил движение, — говорится в сообщении.

После этого началась погоня. В одном из дворов мужчина бросил автомобиль и попытался скрыться. Правоохранители вынуждены были открыть стрельбу для задержания злоумышленника.

В ходе оперативной проверки было установлено, что задержанным оказался уроженец Азербайджана Джаббар Юсифи, который находится в базе розыска Интерпола. Российская сторона разыскивала мужчину за незаконное хранение оружия, а Украина — за умышленное убийство. Во время задержания у мужчины был обнаружен пистолет, передает ТАСС.

9 марта на территории ТиНАО сотрудники полиции задержали семейную пару, которая устроила в своей квартире склад наркотиков для онлайн-магазина запрещенных веществ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».