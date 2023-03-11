Bild усомнилась в версии о причастности яхты к подрывам «Северных потоков»

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Яхта «Андромеда», которая по версии немецкого следствия может быть причастна к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», не обладает соответствующими техническими возможностями для такой операции. Об этом в субботу, 11 марта, сообщила газета Bild.

В материале говорится, что 15-метровая лодка не имеет специального кранового механизма для погружения такой большой партии взрывчатки на 80-метровую глубину. Авторы статьи напомнили, что для диверсии потребовалось примерно полторы тонны взрывчатого вещества.

Ссылаясь на профильных экспертов, журналисты отметили, что «Андромеда» непригодна и для транспортировки снаряжения ныряльщиков, которое потребовалось бы им для погружения на глубину почти в сто метров. Для такого необходимы десятки баллонов со специальной газовой смесью.

Сомнителен также тот факт, что диверсионная группа смогла провезти крупный объем взрывчатого вещества через польскую и немецкую территории и остаться при этом незамеченной для местных спецслужб, передает ТАСС.

Издание The New York Times 7 марта опубликовало материал, в котором сообщается о новых разведданных по вопросу подрыва трубопроводов. По данным газеты, диверсии на «Северных потоках» могла осуществить проукраинская группировка.