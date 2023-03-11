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Приметы и советы

Эксперт Вершинина назвала вызывающие отечность продукты

Евгений Жуков

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперт Вершинина назвала вызывающие отечность продукты
Фото: Unsplash

Вызывать отечность могут продукты, содержащие большое количество солей, белков и глюкозы. Об этом рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

В первую очередь специалист выделила в данной категории продуктов чипсы, орешки, сухарики, рыбу и пиццу. Содержащиеся в них соли быстро всасываются в кишечнике, из-за чего у человека возникает сильная жажда.

Далее в списке расположился алкоголь. Молекулы этилового спирта, содержащиеся в нем, способны задерживать воду в организме человека. В заключении списка стоят консервы, в состав которых входит хлорид натрия или поваренная соль.

Вызывать отечность также могут продукты, в которых содержится большое количество сахара. Например, арбузы и дыни. Они оказывают мочегонный эффект и если организм не сможет избавиться от жидкости до ночного сна, то утром можно проснуться с отечностью, передает портал «Здоровое питание».

Ночные перекусы вредны для фигуры и здоровья, но отказаться от них бывает достаточно сложно. Диетолог Лиза Ричардс дала три совета, как не «кусочничать» после ужина и предотвратить вздутие живота и отеки наутро.

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