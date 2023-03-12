Капитальный ремонт дома с вогнутыми балконами завершился в Южном Медведкове

Фото: пресс-служба ФКР Москвы

Москва, Ясный проезд, 11 Карта всех событий

Специалисты завершили капитальный ремонт дома 1978 года постройки с вогнутыми балконами в Южном Медведкове. Об этом в воскресенье, 12 марта, рассказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы Владимир Кожиченков.

— Завершили масштабный ремонт дома № 11 в Ясном проезде, фасад которого изначально был облицован ячеистой плиткой. По прошествии времени данная плитка значительно износилась, — отметил он.

Для сохранения прежнего облика объекта специалисты применили современную технологию нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки. Такого рода технология дает возможность создать новый свежий портрет здания. В ходе работ специалисты обновили фасад, крышу и подвал дома, а также заменили внутренние инженерные системы.

Накануне на севере Москвы завершили работы по обновлению дома № 10, построенного в 1957 году, на Волоколамском шоссе. Специалистами был создан уникальный проект проведения работ, учитывающий все нюансы. Фондом были подобраны современные долговечные отечественные материалы.

Также в столице собираются провести капитальный ремонт в доме № 7 в Малом Власьевском переулке, где проживали родители актера Андрея Миронова. В рамках первого этапа работ специалисты восстановят кирпичную кладку и заполнят выветренные швы связующим раствором, обработают антисептическим средством участки намокания.