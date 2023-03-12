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«Проблемы с головой»: жена Гуфа раскрыла шокирующие подробности ссоры с рэпером

Араз Салехов
Общество
«Проблемы с головой»: жена Гуфа раскрыла шокирующие подробности ссоры с рэпером
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

В Сети идет бурное обсуждение конфликта рэпера Гуфа с его женой Юлией Королевой. Девушка решила не оставаться в стороне и высказаться о ситуации в своем блоге.

По ее словам, на их отношения с музыкантом повлияла его мать.

— На протяжении долгого времени эта женщина (мама рэпера — прим. «ВМ») просто вгоняла его в паранойю: «Ее тебе подсунули! Она хочет заполучить твои богатства! У нее нет родителей! Тина — не твой ребенок... Гони ее к черту, с ней ты будешь несчастлив», — написала Королева.

Также девушка задалась вопросом, в чем цель подобных высказываний матери ее мужа.

— Возможно, у человека проблемы с головой, — заключила она.

Накануне Королева впервые вышла на связь после ссоры с рэпером. Несмотря на попытки музыканта не пускать жену с почти годовалой дочерью Тиной в Москву, Юлия добралась до России.

В минувшую пятницу, 10 марта, Гуф показал в соцсетях ссору с женой. Камнем преткновения стало желание супруги рэпера вернуться в Москву. Музыканту идея не понравилась, и он отобрал у Юлии паспорт. Чем закончился конфликт между супругами, неизвестно.

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