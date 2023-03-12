Два подземных паркинга отремонтируют в Северном Чертанове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Северном Чертанове проведут ремонтные работы в двух подземных паркингах. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

— В рамках проектов будут отремонтированы паркинги в двух домах. Работы включают обновление отделки: окрашивание стен и колонн, ремонт потолков и замену керамической плитки пола, — сказала председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

В ходе работ специалисты отремонтируют лестницы, заменят двери, окна и ворота. После парковку оштукатурят и покрасят откосы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В минувшую пятницу, 10 марта, руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что многоуровневый наземный паркинг в столичном районе Южное Бутово выставлен на торги. Парковка расположена на улице Брусилова, между Симферопольским и Варшавским шоссе. Отмечается, что площадь парковки составляет 16,2 тысячи квадратных метров.

У жителей столицы есть возможность приобрести машино-место непосредственно у города и сэкономить существенную сумму на сделке. О том, как правильно это сделать, — в материале «Вечерней Москвы».