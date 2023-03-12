СМИ: Сына депутата Госдумы Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве

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Сотрудники полиции задержали сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова — его подозревают в убийстве 23-летнего парня. Об этом стало известно в воскресенье, 12 марта.

В настоящее время Артема Иванюженкова допрашивают в отделении. Мотив преступления пока неизвестен, сообщает Telegram-канал «112».

28 мая 2020 года второй сын депутата Антон Иванюженков стал участником ДТП в подмосковном городе Подольске. Автомобиль BMW X6, которым он управлял, врезался в другую машину. Транспортное средство отбросило на остановку, где находились мужчина и женщина, их госпитализировали с травмами. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, Антона Иванюженкова поместили под домашний арест.