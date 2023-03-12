Нужно ли вводить разрешение на владение бойцовскими собаками

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Совете по правам человека при президенте РФ призвали ввести разрешение на владение бойцовскими собаками — по аналогии с оружием. Эту инициативу «Вечерней Москве» прокомментировал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

— Александр Михайлович, как вы видите механизм получения подобного разрешения?

— Человек должен обязательно пройти обучение в кинологическом клубе — прослушать теоретический курс и сдать экзамен. А также пройти практику. Например, посещать городские приюты, где содержатся такие породы: общаться с этой собакой, видеть ее особенности, научиться выгуливать ее, ухаживать.

А когда сам заведет питомца, он должен его чипировать, вакцинировать. Кроме того, собака должна быть зарегистрирована в базе данных домашних животных. Я, кстати, выступаю за чипирование и регистрацию абсолютно всех домашних питомцев и за создание соответствующей единой базы данных. Так мы сможем сформировать культуру ответственного отношения к животным, будем знать, кто их выбрасывает на улицу.

Но пока мы не можем ввести регистрацию для всех животных. Тогда нужно ввести ее для собак бойцовских пород. Чтобы были сведения, где проживает хозяин, если вдруг он решит избавиться от животного или случится ЧП.

Конечно, эти инициативы нужно обсудить с экспертным и гражданским обществом. Мы понимаем, что дело в ответственности человека. Хочет гражданин серьезную породу собаки, которая входит в список Постановления правительства от 29 июля 2019 г. № 974, пусть проверит себя, способен ли он справиться с животным.

— Если такая собака совершит нападение на человека, можно ли будет привлечь хозяина к ответственности?

— Сейчас у нас и так действует штраф за нападение собаки на человека — от 5 до 10 тысяч рублей. Тут надо смотреть на последствия. Если нападение не привело ни к каким физическим травмам, то речь должна идти об административной ответственности, а также о моральной компенсации для пострадавшего. Например, дети после подобных случаев могут испытывать страх к любым собакам.

И важно, чтобы штрафы взыскивались с виновных в обязательном порядке. А если человеку нанесены серьезные повреждения, то тут, конечно, вступает в дело Уголовный кодекс в отношении хозяина.

— Если владельцы бойцовских собак должны пройти обучение, то они это будут делать за свой счет?

— Естественно, за свой. Это ведь личное желание человека. Всегда лучше обучаться у профессионалов.

— В чем важность принятия такого закона для столицы?

— У нас огромное количество владельцев собак, в том числе бойцовых. Часто жители переживают, когда у их соседей есть такие домашние животные. Причем их нередко выгуливают без поводка и намордника, а это нарушение. При этом хозяева собак на замечания соседей реагируют агрессивно. Новый закон выступит в этом случае в качестве профилактики.

Ко мне неоднократно обращались жители из моего округа — Новой Москвы по поводу нападения бойцовских собак. Дело не в породе, а в отсутствии ответственности и культуры у хозяев. Да, к ним периодически ходит участковый и напоминает им о правилах выгула. Но они позволяют себе дальше периодически выгуливать собаку с нарушениями. Поэтому должны быть превентивные меры.

ДОСЬЕ

Александр Козлов родился 4 июня 1984 года в Камышине. В 2006 году окончил Волгоградскую академию госслужбы. В 2012–2013 годах — руководитель правового департамента Всероссийской ассоциации ТСЖ и ЖСК. В 2012– 2014 годах — эксперт комиссии Общественной палаты РФ. С 2019 года депутат Мосгордумы, глава Комиссии по госстроительству и местному самоуправлению.