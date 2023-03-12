Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды

Никита Худяков

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные службы были переведены на усиленный режим работы из-за непогоды в городе. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Сегодня в столице сохраняются неблагоприятные погодные условия, по прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть более 40 процентов месячной нормы осадков. В ближайшие часы ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, в результате на дорогах ожидается сильная гололедица, — сказал он.

По словам заммэра, городские службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и проводят работы по противогололедной обработке тротуаров и дорог. Горожан просят быть предельно аккуратными и внимательными на улице, а водителям рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столичного региона о «погодной лихорадке» на выходных.

Также Шувалов рассказал «ВМ», когда в Москву придет потепление. По его мнению, в ближайшее время в столице установятся плюсовые температуры. Однако холода еще могут вернуться в Москву.

Петр Бирюков гололед Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте