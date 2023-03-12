Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды

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Столичные службы были переведены на усиленный режим работы из-за непогоды в городе. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Сегодня в столице сохраняются неблагоприятные погодные условия, по прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть более 40 процентов месячной нормы осадков. В ближайшие часы ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, в результате на дорогах ожидается сильная гололедица, — сказал он.

По словам заммэра, городские службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и проводят работы по противогололедной обработке тротуаров и дорог. Горожан просят быть предельно аккуратными и внимательными на улице, а водителям рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столичного региона о «погодной лихорадке» на выходных.

Также Шувалов рассказал «ВМ», когда в Москву придет потепление. По его мнению, в ближайшее время в столице установятся плюсовые температуры. Однако холода еще могут вернуться в Москву.