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Собянин: Движение на участке МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара откроется уже в мае

Никита Худяков
Город
Собянин: Движение на участке МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара откроется уже в мае
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, улица Полбина Карта всех событий

В мае 2023 года будет введена в эксплуатацию часть южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара введем в мае этого года. Он готов больше чем на 80 процентов, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что на участке будет располагаться 11 километров новых дорог, в том числе подземный пешеходный переход и две эстакады. В данный момент специалисты делают ограждения и ливневки, а также прокладывают теплосети, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также глава города сообщил, что Южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов города. Важнейшим звеном данного объекта стало пересечение Волгоградского проспекта. Городское руководство должно синхронно запустить все участки трассы и соединить основной ход объекта с южным направлением.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительная готовность участка МСД от Грайвороновской до Шоссейной улицы составляет 65 процентов.

Москва Сергей Собянин Московский скоростной диаметр (МСД)
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