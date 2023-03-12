WP: США боятся российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» из-за отсутствия аналогов

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США и их союзников напугало применение российскими войсками гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине из-за отсутствия у них аналогов подобного оружия. Об этом в воскресенье, 12 марта, написали в газете Washington Post.

— Использование гиперзвуковых ракет усилило тревогу в США и продемонстрировало, что Россия обладает трудноперехватываемым оружием с ядерным потенциалом, — говорится в публикации.

По сведениям издания, применение такого оружие усиливает давление на США. Авторы материала подытожили, что Западу не удалось разработать собственные ракеты с похожими характеристиками, что делает страны более уязвимыми, передает газета.

9 марта в пресс-службе МО РФ сообщили, что в ходе ударов по территории Украины применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В результате операции были сорваны переброска резервов и железнодорожные перевозки иностранного вооружения.

ВСУ не могут сбивать российские ракеты «Кинжал», которыми 9 марта была обстреляна территория страны. Об этом сообщил спикер украинских воздушных сил Юрий Игнат.