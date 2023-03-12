Трамваи двух маршрутов задерживаются в 1-м Рощинском проезде из-за ДТП на путях

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Москва, 1-й Рощинский проезд Карта всех событий

В связи с ДТП на 1-м Рощинском проезде задерживаются трамваи № 26 и 38. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В 1-м Рощинском проезде, в районе остановки «3-й Верхний Михайловский проезд», из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 26 и 38, — говорится в сообщении.

Маршруты на участке были временно изменены. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» призвали москвичей быть внимательными и слушать объявления водителей.

Менее чем через 10 минут движение трамваев было полностью восстановлено.

Аналогичная ситуация произошла 6 марта на Халтуринской улице в районе остановки «Черкизово», где задерживались трамваи № 13 и 36. Чуть позже движение там было восстановлено.

В Даниловском районе проведут капитальный ремонт трамвайных путей. В комплекс мероприятий войдет замена стрелочного поста и переустройство инженерных сетей. Кроме того, специалисты заменят чугунные люки и железобетонные кольца горловин.