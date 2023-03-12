«Глубоко больной человек»: Айза заявила, что зависимость Гуфа никогда не волновала его мать

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина рассказала, что в поведении музыканта виновата его мать. Соответствующий пост она выложила на своей странице в социальных сетях.

— Хочу поддержать Юлю и подписаться под словами о матери Леши, которая очень давно и сильно глубоко больной человек, чьим лечением никто не занимается. Мне, к сожалению, давно пришлось послать маму Лену куда подальше, — написала она.

По словам Анохиной, зависимость музыканта не волновала его мать. Также она подчеркнула, что женщину никогда не интересовали внуки.

Накануне Гуф показал в соцсетях ссору с женой Юлией Королевой. Камнем преткновения стало желание супруги рэпера вернуться в Москву. Музыканту идея не понравилась, и он отобрал у женщины паспорт. Чем закончился конфликт между супругами, неизвестно. Поклонники Гуфа надеются, что их кумир сможет сохранить семью.

Также музыкант намекнул в социальных сетях на возможный развод с Королевой. Гуф опубликовал видео, в котором выразил надежду на то, что Юлия будет не последней его женой.

Помимо этого, рэпер опубликовал другой неоднозначный пост, где назвал экс-супругу Айзу «своей женщиной» и трогательно поздравил с 8 Марта. Пользователи задались вопросом, почему исполнитель не поздравил свою жену, которая родила ему дочь в прошлом году.