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«Южные воздушные массы»: Вильфанд пообещал москвичам скорое потепление

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
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«Южные воздушные массы»: Вильфанд пообещал москвичам скорое потепление
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Потепление вплоть до семи градусов ожидается в Москве уже во вторник, 14 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Во вторник заметно повысится температура, до плюс трех–пяти градусов. Воздушные массы будут южные, с горячей кровью, так сказать. Но, к сожалению, будут порывы ветра до 15 метров в секунду и осадки, не такие интенсивные, как в воскресенье, но все-таки, — рассказал он.

По словам Вилфанда, начиная со среды, положительной станет ночная температура — от ноля до плюс двух градусов, передает ТАСС.

В минувшую субботу, 11 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды в городе.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», когда в Москву придет потепление. По его мнению, в ближайшее время в столице установятся плюсовые температуры. Однако холода еще могут вернуться в Москву.

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