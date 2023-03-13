Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гладков сообщил, что над Белгородом ПВО сбила четыре ракеты

Никита Худяков
Происшествия
Гладков сообщил, что над Белгородом ПВО сбила четыре ракеты
Фото: belregion.ru

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место, — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что два частных домовладения были повреждены обломками ракет. На место выехал глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с аварийными и оперативными службами.

6 марта в Новом Осколе также сработала система ПВО и сбила три ракеты. Гладков подчеркнул, что в связи с атакой киевских бандформирований пострадал один мужчина, медицинские специалисты оказывают ему помощь. От осколков разрушились фасады некоторых зданий и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа.

ПВО Белгородская область Губернаторы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте