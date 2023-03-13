Гладков сообщил, что над Белгородом ПВО сбила четыре ракеты

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Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место, — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что два частных домовладения были повреждены обломками ракет. На место выехал глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с аварийными и оперативными службами.

6 марта в Новом Осколе также сработала система ПВО и сбила три ракеты. Гладков подчеркнул, что в связи с атакой киевских бандформирований пострадал один мужчина, медицинские специалисты оказывают ему помощь. От осколков разрушились фасады некоторых зданий и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа.