Умер нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ

Фото: Hpschaefer / CC BY 3.0

В возрасте 88 лет скончался японский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе 1994 года Кэндзабуро Оэ. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на издательство «Коданся».

Причиной смерти, по данным издательства, является старость, передает ТАСС.

Кэндзабуро Оэ получил популярность в качестве противника ядерных вооружений и борца за права человека. Он опубликовал серию эссе «Хиросимские записки» и не раз посещал Хиросиму, а также принимал участие во Всемирной конференции по запрещению атомных бомб. Также писатель является одним из основателей антивоенного объединения японских деятелей культуры, выступающих за недопущение пересмотра так называемой мирной девятой статьи конституции Японии.

В 1994 году писатель получил Нобелевскую премию по литературе «за то, что с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод».