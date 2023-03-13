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Приметы и советы

Парикмахер Лапина рассказала, какое окрашивание помогает выглядеть моложе

Ирина Игнатенко
Общество
Парикмахер Лапина рассказала, какое окрашивание помогает выглядеть моложе
Фото: Unsplash

Если с возрастом вам хочется выглядеть моложе, стоит отказаться от окрашивания одним тоном. Однородный цвет волос привлекает внимание к возрастным изменениям. Такой совет дала парикмахер Марина Лапина.

Она посоветовала добавить более светлых, чем основной цвет, прядей, создавая красивые блики. Такое окрашивание не потребует более сложного ухода и пойдет всем.

При этом важно подобрать правильный оттенок. Например, блондинкам лучше избегать ярких платиновых оттенков. Нежные кремовые цвета будут смотреться естественно и не подчеркнут возраст. Также можно добавить карамельный и медовый оттенок.

Брюнетки могут выбрать темно-русые тона, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь мастер салонного ухода Алина Кузнецова посоветовала не экспериментировать с домашними средствами по уходу за волосами. Лучше посоветоваться с профессионалами и подобрать подходящие уходовые средства, передает ФАН.

Волосы могут выпадать по разным причинам, однако есть одна распространенная ошибка, которую совершают многие женщины. Парикмахер-стилист Джин Лопес призвала отказаться от тугих причесок и назвала хорошие альтернативы.

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