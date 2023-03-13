Патрушев: Россия настаивает на участии в следствии по взрывам на «Северных потоках»

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Москва настаивает, чтобы Россия и другие заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом в понедельник, 13 марта, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

— В Москве настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств. Без него озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет, — сказал Патрушев.

По его словам, на данный момент неизвестно, кто является исполнителем и автором взрывов. Патрушев подчеркнул, что любые обвинения, не подкрепленные результатами разбирательства, не могут вызывать доверия, передает издание «Аргументы и факты».

Британская газета The Daily Telegraph заявила, что, по информации неназванного источника, отношение к диверсии может иметь некий украинский бизнесмен. Во избежание раскола Запада в поддержке Киева издание решило не оглашать его имя.

Комментируя версию о причастности России к инциденту, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал предположение абсурдным. По его мнению, такую гипотезу могли вынести на обсуждение автоматически.