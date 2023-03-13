Патрушев усомнился в существовании украинской группировки, «взорвавшей» «Северные потоки»

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Материалы западной прессы о причастности украинской группировки к взрывам «Северных потоков» вызывают вопросы о правдоподобности такой версии. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

— Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать, — сказал Патрушев.

Он напомнил, что данные акции были подготовлены и сделаны подразделениями специального назначения с соответствующим оборудованием, передает издание «Аргументы и факты».

Британская газета The Daily Telegraph заявила, что, по информации неназванного источника, отношение к диверсии может иметь некий украинский бизнесмен. Во избежание раскола Запада в поддержке Киева издание решило не оглашать его имя.

Комментируя версию о причастности России к инциденту, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал предположение абсурдным. По его мнению, такую гипотезу могли вынести на обсуждение автоматически.