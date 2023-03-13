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Иван Бобров: Здание на Якиманке освободили от незаконной надстройки

Лейла Алиева
Город
Иван Бобров: Здание на Якиманке освободили от незаконной надстройки
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Москва, Житная улица, 4 Карта всех событий

На крыше одного из кафе в центре столицы было выявлено самовольное сооружение. Об этом сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров в понедельник, 13 марта.

Уточняется, что двухэтажное здание расположено на улице Житной, дом 4.

— На кровле здания инспекторы выявили надстройку площадью более 23 квадратных метров. Также они установили, что участок по указанному адресу предоставлен юридическому лицу в аренду строго для эксплуатации существующего здания и без права возведения временных и капитальных зданий и сооружений, — рассказал Бобров.

Специалисты Госинспекции по недвижимости также обнаружили, что проектная и разрешительная документация на возведение надстройки отсутствует. На государственный кадастровый учет сооружение не было поставлено, а право собственности на него не зарегистрировано.

В связи с этим надстройка являлась объектом самовольного строительства и подлежала демонтажу. На данный момент арендатор ликвидировал незаконное сооружение.

демонтаж Самострой Район Якиманка
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