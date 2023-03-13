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Суд арестовал москвича, который зарезал свою 16-летнюю девушку в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал москвича, который зарезал свою 16-летнюю девушку в Подмосковье
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Суд арестовал 18-летнего жителя столицы, которого подозревают в убийстве своей несовершеннолетней девушки в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 13 марта.

По ее словам, молодого человека отправили в СИЗО до 11 мая 2023 года. Его обвиняют по статье «Убийство».

Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Преступление, о котором идет речь, произошло 10 марта 2023 года. Подозреваемый находился у 16-летней девушки в гостях в Подмосковье. В какой-то момент пара поссорилась. В ходе конфликта 18-летний москвич несколько раз ударил возлюбленную ножом. От полученных травм девушка погибла в карете скорой помощи. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что ранее родители погибшей обращались в правоохранительные органы из-за угроз в адрес дочери. По данному факту проводится проверка, по результатам которой, возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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