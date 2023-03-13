Мошенники из Краснодара споили жителей Москвы и области ради получения их квартир
Аферисты из Краснодара споили двух мужчин, чтобы заполучить их квартиры. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 13 марта.
По его словам, двое жителей Краснодара познакомились и пригласили погостить к себе двух мужчин, которые владели недвижимостью в Москве и Подмосковье. Когда жертвы приехали на юг России, аферисты с самого приезда начали опаивать гостей. В процессе мошенники оформили с потерпевшими договоры купли-продажи квартир в Московской области и на улице Свободы в столице.
Подмосковную квартиру злоумышленники успели продать. Жилплощадь в столице же аферистам получить не удалось: проверяющие органы заподозрили неладное при получении документов и отказались регистрировать право собственности.
О преступлении стало известно после того, как брат 52-летнего москвича обратился в полицию и сообщил, что родственник давно не выходит на связь. В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили, что житель столицы находится в Краснодаре в компании местных жителей, а также 48-летнего мужчины из Подмосковья.
Вскоре аферистов задержали. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 31 года и 43 лет. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Фигуранты заключены под стражу. Полиция проверяет их причастность к аналогичным преступлениям.
Другую банду аферистов задержали в Подмосковье. Группа злоумышленников лишила местных пенсионеров более 600 тысяч рублей.