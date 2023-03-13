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Приметы и советы

Мошенники из Краснодара споили жителей Москвы и области ради получения их квартир

Степан Жирнов
Происшествия
Мошенники из Краснодара споили жителей Москвы и области ради получения их квартир
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Москва, улица Свободы Карта всех событий

Аферисты из Краснодара споили двух мужчин, чтобы заполучить их квартиры. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 13 марта.

По его словам, двое жителей Краснодара познакомились и пригласили погостить к себе двух мужчин, которые владели недвижимостью в Москве и Подмосковье. Когда жертвы приехали на юг России, аферисты с самого приезда начали опаивать гостей. В процессе мошенники оформили с потерпевшими договоры купли-продажи квартир в Московской области и на улице Свободы в столице.

Подмосковную квартиру злоумышленники успели продать. Жилплощадь в столице же аферистам получить не удалось: проверяющие органы заподозрили неладное при получении документов и отказались регистрировать право собственности.

О преступлении стало известно после того, как брат 52-летнего москвича обратился в полицию и сообщил, что родственник давно не выходит на связь. В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили, что житель столицы находится в Краснодаре в компании местных жителей, а также 48-летнего мужчины из Подмосковья.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Вскоре аферистов задержали. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 31 года и 43 лет. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Фигуранты заключены под стражу. Полиция проверяет их причастность к аналогичным преступлениям.

Другую банду аферистов задержали в Подмосковье. Группа злоумышленников лишила местных пенсионеров более 600 тысяч рублей.

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