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Около 100 артистов выступили в Музее Победы в честь юбилея Сергея Михалкова

Никита Худяков
Город
Около 100 артистов выступили в Музее Победы в честь юбилея Сергея Михалкова
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Почти 100 чтецов и артистов выступили в Музее Победы с постановками к 110-летию Сергея Михалкова. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Символично, что мероприятие проходит в Музее Победы, ведь Сергей Владимирович участвовал в Великой Отечественной войне, много писал о тех событиях. У него есть и стихи о войне, например, «Три товарища» и «Быль для детей», — рассказал член Союза писателей России Михаил Слуцкий.

Он напомнил, что Гимн Советского Союза был создан в 1943 году, во время войны. Слуцкий отметил, что его написал Сергей Михалков вместе со своим фронтовым другом — поэтом Габриэлем Эль-Регистаном.

Помимо этого, Музей Победы запустил международный конкурс рисунков «Открытка Победы». Организаторы предложили всем желающим в рамках творческого состязания нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая.

Также в Музее Победы наградили победителей международной патриотической акции «Диктант Победы — 2022» из Московской области. Награды были вручены 45 финалистам акции. Всего же в 2022 году в столичном регионе победителями стали 60 человек.

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