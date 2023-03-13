Сергей Собянин: По проектам комплексного развития территорий построят 79 социальных объектов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице будут построены 79 соцобъектов по проектам комплексного развития территорий. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Они появятся в девяти столичных округах на месте недействующих заводов и пустырей. Больше всего — в Северо-Восточном: 16 таких объектов, — отметил глава города.

Фото: Telegram / Сергей Собянин

Мэр Москвы добавил, что по объему будущей социальной инфраструктуры лидирует район Перово. Там на двух участках бывшей промзоны «Прожектор» появятся школа, детский сад и здания для дополнительного образования площадью 56 тысяч квадратных метров.

На данный момент в Москве прорабатывается свыше 150 проектов развития неэффективно используемых территорий и бывших промзон с градостроительным потенциалом в 35 миллионов квадратных метров, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В рамках реорганизации пяти проектов в Северном административном округе планируется построить свыше 1,2 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости. Инвесторы в Дмитровском районе в данный момент проводят комплексное развитие двух площадок бывшей промзоны «Коровино», в Войковском и Головинском районе — участков бывших промзон «Братцево» и «Авиамоторная».