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Песков назвал вручение «Оскара» фильму о Навальном элементом политизации

Лейла Алиева
В мире
Песков назвал вручение «Оскара» фильму о Навальном элементом политизации
Фото: Администрация президента РФ

Вручение «Оскара» фильму об Алексее Навальном* является элементом политизации премии. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Я не могу судить о качествах этой ленты документальной, потому что я не смотрел ее. Но, хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный, конечно, такой элемент политизации темы, Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает, — приводит его слова ТАСС.

Кинокартина получила награду в категории «Лучший документальный фильм», ее режиссером стал Дэниэл Роэр.

В воскресенье, 12 марта, в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения премии «Оскар». Впервые с 1961 года ковровая дорожка на торжественной церемонии была не красной, организаторы выбрали оттенок шампанского.

Главным победителем церемонии стала картина Дэниела Шайнерта и Дэна Квана «Все везде и сразу», которая была признана лучшим фильмом года и заработала семь статуэток, в том числе за лучшую режиссуру, оригинальный сценарий и монтаж. О победителях главной кинопремии года — в материале «Вечерней Москвы».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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