Проще, чем кажется: как получить бесплатную путевку в санаторий
Сюжет:Проще, чем кажется
Россияне стали чаще отдыхать в санаториях, чтобы поддерживать свое здоровье. Кому положено бесплатное лечение и какие российские санатории популярны — в материале «Вечерней Москвы».
Кому необходим отдых в санатории:
— людям с различными заболеваниями без обострения хронических;
— тем, кто перенес тяжелую операцию.
Кому доступна бесплатная путевка:
— людям, перенесшим тяжелые инфекции или операции;
— инвалидам первой и второй группы;
— детям.
Какие документы нужно предъявить:
— заключение врача;
— документы, подтверждающие льготу.
Популярные российские санатории:
— Кисловодск, Минеральные Воды, Сочи, Геленджик, Пятигорск, Ессентуки;
— Сибирь — Белокуриха;
— Подмосковье — санаторий «Архангельское».