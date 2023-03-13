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Проще, чем кажется: как получить бесплатную путевку в санаторий

Лейла Алиева

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как получить бесплатную путевку в санаторий
Фото: shutterstock

Россияне стали чаще отдыхать в санаториях, чтобы поддерживать свое здоровье. Кому положено бесплатное лечение и какие российские санатории популярны — в материале «Вечерней Москвы».

Кому необходим отдых в санатории:

— людям с различными заболеваниями без обострения хронических;

— тем, кто перенес тяжелую операцию.

Кому доступна бесплатная путевка:

— людям, перенесшим тяжелые инфекции или операции;

— инвалидам первой и второй группы;

— детям.

Какие документы нужно предъявить:

— заключение врача;

— документы, подтверждающие льготу.

Популярные российские санатории:

— Кисловодск, Минеральные Воды, Сочи, Геленджик, Пятигорск, Ессентуки;

— Сибирь — Белокуриха;

— Подмосковье — санаторий «Архангельское».

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