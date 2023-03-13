Итоговые мероприятия Всероссийской акции «Культурный код донора» пройдут в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице пройдут итоговые мероприятия всероссийской акции «Культурный код донора» 27 и 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Национального фонда развития здравоохранения в понедельник, 13 марта.

Торжественная церемония награждения активных участников акции состоится 27 марта в 14:00 в Государственном академическом Малом театре. На следующий день в Общественной палате Российской Федерации в 12:00 пройдет всероссийский Марафон донорских практик с презентацией лучших проектов.

По словам заместителя председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, директора НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» Елены Стефанюк, мероприятия в рамках акции проводились с июня по декабрь прошлого года и охватили 60 регионов. Участие в них приняли более 200 тысяч человек и 327 учреждений культуры.

В середине июня 2022 года отмечался Всемирный день донора крови. В Московской области проживают 27 тысяч почетных доноров. Ежегодно это звание получают около 400 жителей региона. Такие доноры имеют право на ряд льгот, также они получают ежегодную выплату в размере 15 109 рублей.