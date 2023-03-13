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Члена террористического нацбата задержали в Крыму

Степан Жирнов
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Члена террористического нацбата задержали в Крыму
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму члена террористического вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Челебиджихана»*. Об этом стало известно в понедельник, 13 марта.

Гражданина Украины обнаружили и задержали в Севастополе. Известно, что он вступил в национальный батальон в 2016 году, активно участвовал в деятельности, а после не выходил из его состава.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом».

Как сообщило РИА Новости, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Другого злоумышленника сотрудники ФСБ задержали в Новгородской области. По версии ведомства, подозреваемый действовал в интересах Минобороны Украины и призывал призванных в ВС РФ молодых людей к государственной измене.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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