Применение ТИМ в строительстве обсудят на форуме в Москве 15 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

В Москве 15 марта пройдет форум, посвященный применению технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительстве. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Форум «ОпТИМальное строительство: как Стройкомплекс Москвы применяет технологии информационного моделирования» состоится в столичном ГБУ «Мосстройинформ» по адресу улица 2-я Брестская, дом 6.

— Мероприятие пройдет в гибридном формате. Помимо живого общения, будет вестись онлайн-трансляция. В числе участников — Минстрой России, НОТИМ, «ДОМ.РФ», а также представители органов исполнительной власти столичного стройкомплекса и подведомственных организаций, инвестиционно-строительного сообщества, разработчики и программисты, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В ходе мероприятия речь пойдет о цифровых паспортах, информационных системах управления проектами, цифровом двойнике города и цифровых турах, необходимых для информационного сопровождения строительно-монтажных работ.

Кроме того, специалисты расскажут о проектировании объектов городского заказа, консолидации цифровых источников данных в реализации ТИМ и российском софте, а также о создании информационных моделей.

По словам директора ГБУ «Мосстройинформ» Юлии Куликовой, Стройкомплекс Москвы наглядно показывает, как наладить бизнес-процессы и адаптировать отечественные передовые технологии в кратчайшие сроки.