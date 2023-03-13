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В Минпромторге допустили обязательную маркировку БАДов в России с 1 октября

Евгений Силаев
Общество
В Минпромторге допустили обязательную маркировку БАДов в России с 1 октября
Фото: shutterstock

Обязательная маркировка биологически активных добавок (БАД) может начаться в России с 1 октября 2023 года. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила заместитель министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжаева.

— В настоящее время Минпромторгом подготовлен проект постановления о введении обязательной маркировки. Маркировка предусматривает поэтапное внедрение в течение двух лет: с 1 сентября 2023 года — регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября — начало обязательной маркировки производителями и импортерами, — цитирует Приезжаеву ТАСС.

Она подчеркнула, что фиксацию кода марки при розничной продаже планируется сделать обязательной с 1 марта 2024 года, а к 1 сентября 2025 года должна начать функционировать поштучная прослеживаемость БАДов.

Приезжаева подчеркнула, что в 2021 году доля незаконно продаваемых добавок составила почти половину отечественного рынка, а именно 49 процентов.

Опрошенные «Вечерней Москвой» врачи рассказали как принимать БАДы без вреда для организма. Также эксперты объяснили, что считается биодобавкой, а что нет.

БАДы Минпромторг РФ Маркировка товаров
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