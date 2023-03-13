Ефимов: Определен инвестор для реорганизации участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы»

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

По результатам аукциона определен инвестор, который займется реорганизацией бывшего участка промзоны «Дегунино-Лихоборы». Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В торгах на право провести комплексное развитие территории площадью 15,34 гектара выиграла столичная компания ООО «Специализированный застройщик «Прометейсити». Стоимость контракта по итогам аукциона составила более 1 миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

По его словам, победитель торгов направит на реализацию проекта около 36 миллиардов рублей. На отведенном участке инвестор сможет возвести жилье, общественно-деловые и социальные объекты, на которых будут трудиться более 6,8 тысячи человек, подчеркнул Ефимов.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что инвестор сможет построить на участке 239 тысяч квадратных метров жилья, а также 150 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной застройки.

Речь идет о поликлинике на 320 посещений в смену, женской консультации, психоневрологическом диспансере, физкультурно-оздоровительном центре с бассейном и образовательном комплексе на 1150 мест.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что желающие заняться реорганизацией городских объектов инвесторы должны иметь соответствующий опыт и финансовую стабильность.

Для допуска к торгам желающие должны предоставить целый ряд документов, а также подтвердить участие в строительстве капитальных объектов.

Инвесторы построят 80 объектов по программе стимулирования создания МТП. Для этих целей были заключены 35 договоров.