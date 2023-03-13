Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперты дали советы, где лучше посадить розы на участке

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты дали советы, где лучше посадить розы на участке
Фото: Unsplash

Эксперты рассказали, как выбрать подходящее место для посадки куста роз.

Роза предпочитает расти на солнце. Дефицит света не даст кустарнику полноценно развиваться. Поэтому стоит выбрать максимально освещенный участок.

Предпочтительно размещать куст там, где преобладает солнце с востока, чтобы оно высушивало утреннюю росу, предотвращая тем самым развитие грибковых заболеваний.

Роза не выносит переувлажнения, а потому потребуется место с низким уровнем залегания подземных вод — не выше 0,8 метра. Клумба должна быть расположена на возвышенности.

Что касается почвы, то роза хорошо растет в легком, плодородном, хорошо дренированном грунте с нейтральной или слабокислой реакцией.

Нельзя допускать, чтобы на розы стекала дождевая вода с крыш и крупных деревьев. Поэтому не стоит высаживать кусты близко к строениям и заборам, передает Общественная служба новостей.

Эксперты рассказали, как можно организовать теплицу на подоконнике. Такой парник даст возможность не только культивировать натуральные продукты, но и поможет вырастить хорошую рассаду, которая в будущем даст богатый урожай.

садоводы Цветы Растения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Все мнения
О проекте