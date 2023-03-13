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ФПК: Уволены причастные к избиению собаки на станции Москва-3

Евгений Силаев
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ФПК: Уволены причастные к избиению собаки на станции Москва-3
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Ярославское направление Московской железной дороги, платформа Москва-3 Карта всех событий

Сотрудники станции Москва-3, причастные к избиению собаки, уволены. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

— Их бесчеловечному поступку нельзя найти оправдание. Устанавливать обстоятельства произошедшего и степень вины подозреваемых будут следственные органы, в настоящее время дело вновь отправлено на доследование, — говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что намерены оказывать следствию все необходимое содействие. Кроме того, ФПК пообещала оказать помощь приюту, в котором проходит лечение собака по кличке Терри.

Об инциденте с собакой на железнодорожной станции Москва-3 Ярославского направления стало известно в пятницу, 10 марта. Прокуратура начала проверку из-за жестокого обращения с животным.

В результате внутреннего разбирательства представители компании установили личности мужчин, которые издевались над животным. Ими оказались сотрудник частного охранного предприятия и работник АО «ФПК».

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