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КНДР запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря

Егор Провоторов
В мире
КНДР запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря
Фото: shutterstock

Северная Корея запустила баллистическую ракету, передает информационное агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. По информации источников издания, снаряд был направлен в сторону Японского моря.

Немногим позднее информагентство сообщило о еще одной запущенной северокорейской ракете. Отмечается, что оба баллистических снаряда были «малой дальности».

В середине февраля стало известно, что Япония и Южная Корея договорились о сотрудничестве по вопросам сдерживания КНДР. Такое решение было принято в ходе встречи министра иностранных дел Японии Есимаса Хаяси с его южнокорейским коллегой Пак Чином на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Вместе они договорились об усилении сдерживающего потенциала региона.

До этого заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не будут направлены на Сеул, поскольку республика не намерена иметь никаких дел с Южной Кореей.

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